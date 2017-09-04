T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobilde havasızlıktan ölen Murat, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da ailesinden habersiz evden aldığı anahtarla girdiği otomobilde uyuya kalan ve sıcakta havasız kalıp yaşamını yitiren 4 yaşındaki Murat Birinci'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa ve

04 Eylül 2017 16:31

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da ailesinden habersiz evden aldığı anahtarla girdiği otomobilde uyuya kalan ve sıcakta havasız kalıp yaşamını yitiren 4 yaşındaki Murat Birinci\'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hayati Harrani Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Hıdır ile Sümeyye Birinci çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Murat, dün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre evdeki vestiyerden anahtarını aldığı babasına ait sokakta park halinde duran 63 PA 750 plakalı otomobile girdi. Murat Birinci, bir süre sonra kapıları otomatik kilitlenen otomobilde uyuya kaldı. Ailesi, yaklaşık 2 saat sonra önce yakında oturan dedesinin yanına gittiğini düşündüğü ancak telefonla aradıklarında olumsuz yanıt aldığı Murat\'ı sokakta ararken, komşuları, çocuğun otomobilde olduğunu fark etti. Minik Murat, yedek anahtarı bulunmadığı için çevredekiler tarafından otomobilin sürücü kapısının camı kırılarak dışarı çıkarıldı. Başka bir araçla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Murat\'ın acil serviste yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Murat’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ön otopsisinde aşırı su kaybından öldüğü saptanan Murat\'ın cenazesi, amcası Mehmet Birinci tarafından teslim alınıp Yeni Mezarlıkta gece saatlerinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Murat\'ın ölümüyle ilgili ihmali olup olmadığına dair baba Hıdır ile anne Sümeyye Birinci\'nin de polis tarafından ifadeleri alındı. Birinci çifti ifadelerinde Murat\'ın vestiyerde bulunan otomobilin anahtarını kendilerinden habersiz aldığını söyledi. Baba Hıdır Birinci, \"Çocuğumuz her zamanki gibi birkaç sokak uzaklıktaki büyük babasını ziyarete gittiğini düşündük. Aradan biraz zaman geçince telefonla aradık ama Murat\'ın dedesinin evinde olmadığını öğrenince, çıkıp aramaya başladık. Bu sırada komşularımız otomobilde uyuduğunu söyledi. Anahtara baktığımızda vestiyerde yoktu, yedek anahtar da olmadığı için bir komşumuz camı kırdı. Hastaneye götürdüğümüzde vefat etmişti\" dedi. Birinci çifti, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Murat\'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMurat BirinciHayati Harrani MahallesiHıdırSümeyye BirinciMuratPAAilesiMinik MuratBaşkaEyyübiye EğitimAraştırma HastanesiMuratınAdli Tıp KurumuMehmet BirinciYeni MezarlıktaOlaylaBirinciBaba Hıdır Birinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24