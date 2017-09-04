(Görüntülü Haber) Otomobilde havasızlıktan ölen Murat, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da ailesinden habersiz evden aldığı anahtarla girdiği otomobilde uyuya kalan ve sıcakta havasız kalıp yaşamını yitiren 4 yaşındaki Murat Birinci\'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hayati Harrani Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Hıdır ile Sümeyye Birinci çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Murat, dün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre evdeki vestiyerden anahtarını aldığı babasına ait sokakta park halinde duran 63 PA 750 plakalı otomobile girdi. Murat Birinci, bir süre sonra kapıları otomatik kilitlenen otomobilde uyuya kaldı. Ailesi, yaklaşık 2 saat sonra önce yakında oturan dedesinin yanına gittiğini düşündüğü ancak telefonla aradıklarında olumsuz yanıt aldığı Murat\'ı sokakta ararken, komşuları, çocuğun otomobilde olduğunu fark etti. Minik Murat, yedek anahtarı bulunmadığı için çevredekiler tarafından otomobilin sürücü kapısının camı kırılarak dışarı çıkarıldı. Başka bir araçla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Murat\'ın acil serviste yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Murat’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ön otopsisinde aşırı su kaybından öldüğü saptanan Murat\'ın cenazesi, amcası Mehmet Birinci tarafından teslim alınıp Yeni Mezarlıkta gece saatlerinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Murat\'ın ölümüyle ilgili ihmali olup olmadığına dair baba Hıdır ile anne Sümeyye Birinci\'nin de polis tarafından ifadeleri alındı. Birinci çifti ifadelerinde Murat\'ın vestiyerde bulunan otomobilin anahtarını kendilerinden habersiz aldığını söyledi. Baba Hıdır Birinci, \"Çocuğumuz her zamanki gibi birkaç sokak uzaklıktaki büyük babasını ziyarete gittiğini düşündük. Aradan biraz zaman geçince telefonla aradık ama Murat\'ın dedesinin evinde olmadığını öğrenince, çıkıp aramaya başladık. Bu sırada komşularımız otomobilde uyuduğunu söyledi. Anahtara baktığımızda vestiyerde yoktu, yedek anahtar da olmadığı için bir komşumuz camı kırdı. Hastaneye götürdüğümüzde vefat etmişti\" dedi. Birinci çifti, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Murat\'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.