(Görüntülü Haber) Otomobilde fenalaşıp, öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde park halindeki otomobilde arkadaşıyla birlikte otururken fenalaşan Erhan Yalçın (29), hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi 297/3 Sokak\'ta meydana geldi. Günübirlik işlerde çalışan bekar Erhan Yalçın, arkadaşı Eray Ö. ile park halindeki 35 AL 4349 plakalı otomobilde otururken fenalaştı. Eray Ö., sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yalçın\'ın öldüğü belirlendi. Yalçın\'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Eray Ö. gözaltına alınırken, Erhan Yalçın\'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kondu. Öte yandan iki arkadaşın araç içinde uyuşturucu kullandıkları öne sürüldü.