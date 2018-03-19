(Görüntülü Haber) Otomobilde doğan bebek, Konya'ya sevk edildi

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK,(DHA) Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinde, hastane önünde otomobilde dünyaya gelen Yamaç bebek, solunum yetmezliği nedeniyle Konya\'ya sevk edildi. Gökçebey\'de 19 yaşındaki Tolunay Tavcı\'nın aynı yaştaki eşi Seyhan Tavcı\'nın doğum sancılarının artması üzerine yakındaki 112 Acil Servis İstasyonu\'na giderek durumu bildirdi. Sağlık görevlilerinin eşini kendi imkanlarıyla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne götürmesini söylediği Tolunay Tavcı, gittiği hastanede işlemler uzun sürünce evine döndü. Tolunay Tavcı, sancıları artan eşini aracıyla Çaycuma İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yolda doğum sancıları iyice artan Seyhan Tavcı, acil servis önünde doğum yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan Seyhan Tavcı, buradan Zonguldak Kadın Doğum Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan ve Yamaç adı verilen bebek için doktorlar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevkini kararlaştırdı. AMBULANS SİS NEDENİYLE İNİŞ YAPAMADI Ambulansla Kozlu Şehir Stadyumu\'na getirilen Yamaç bebek için beklenen helikopter sis nedeniyle iniş yapamadı. Yapılan görüşmelerin ardından helikopterin Bolu\'nun Mengen ilçesine inmesi kararlaştırıldı. Yamaç bebeği taşıyan ambulansta Mengen ilçesine hareket etti. DEDE TUNAY TAVCI \'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ\' Bebeğin dedesi Tunay Tavcı, gelinin doğum sancılarının başlamasının ardından oğlunun ambulans talebine olumsuz yanıt verilmesiyle ilgili şikayetçi olacaklarını söyledi. Mağdur edildiklerini söyleyen Tunay Tavcı, Oğlum Gökçebey\'deki evimizin yakınında bulunan 112 istasyonuna giderek ambulans istedi. Görevliler oğlumu hastaneye yönlendirdi. Hastanedeki doktor ambulans verilmesi noktasındaki işlemleri de geciktirdi ve bizi oyaladı. Oğlum da işlemler uzayınca eşi doğurmak üzere olduğu için kendi aracıyla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne ulaşmaya çalıştı. Gelinim hastane yakınlarında aracın içerisinde doğurdu. Eğer ambulans vermiş olsaydılar böyle bir durum yaşanmayacaktı. Bebek kalp ve solunum sıkıntısı çekiyor. Konya\'ya götürüyoruz. Oğlum doktor hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Biz de yine gerekli yerlere giderek şikayetçi olacağız dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Gökçebey\'deki hastane önünde mavi şeritli ambulans bulunduğunu, ailenin hasta için talep edilen kırmızı şeritli ambulansı beklemeden araçlarıyla Çaycuma ilçesine yola çıktığını ve akabinde yolda doğumun başladığını öğrendiklerini açıkladı. Öte yandan konuyla ilgili araştırmanın da sürdüğü belirtildi.