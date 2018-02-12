(Görüntülü Haber) Otomobilde 61 kilo 100 gram ecstasy bulundu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Yunus ekiplerinin Fatih\'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 61 kilo 100 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Motosikletli Polis Timleri Amirliği\'ne bağlı yunus polisleri 24 Ocak\'ta Fatih Aksaray\'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yunus polisleri otomobilde yaptığı aramalarda 61 kilo 100 gram ecstasy hap buldu. M.F.(39), T.A.(47) ve R.Ö.(47) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu haplar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik ekiplerinin de konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.