(Görüntülü Haber) Otomobil, yolun ortasında yandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te Suriyeli Muhammet Mulhadi yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle yolda alev aldı. Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Merkez Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde, Suriye uyruklu Muhammet Mulhadi yönetimindeki 79 DC 904 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yolda yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücüsünün park ederek, indiği otomobildeki yangın itfaiyeye haber verildi. İhbarla gelen mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın, kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle otomobil, kullanılamaz hale geldi.