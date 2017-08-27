(Görüntülü Haber) Otomobil, yayaya çarpıp, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Sarıtaş\'a çarpıp takla attı. Kazada, Sarıtaş öldü, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Beyşehir Çevreyolu\'nda meydana geldi. Muhammet Evrim yönetimindeki 42 LG 045 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Hasan Sarıtaş\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Sarıtaş ile sürücü Evrim ve yanındaki Serkan Evrim ile Abdullah Selman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Hasan Sarıtaş yakındaki özel bir hastaneye, diğer üç yaralı ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Sarıtaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Muhammet Evrim\'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.