(Görüntülü Haber) Otomobil TIR'a çarptı: 4 ölü

NAZİLLİ Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, aynı yönde giden TIR\'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü. Kaza, saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli\'den Aydın yönüne giden 21 yaşındaki Aydın Kabak yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yönde giden 29 yaşındaki Sefa Öncül yönetimindeki 20 D 1973 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak ile aynı araçta bulunan Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan\'ın öldüğünü belirledi. Nazilli-Aydın Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, TIR şoförü Sefa Öncül jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.