(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı, sürücü camdan fırladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da takla atan otomobilin sürücüsü camdan fırladı. Kazada ağır yaralanan sürücü, yerde sağlık ekiplerini gelmesini bekledi. Kaza, Dumlupınar Caddesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. 35 yaşındaki Ahmet Badak yönetimindeki 19 UA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araç hurdaya dönerken camdan fırlayan sürücü Badak, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yerde acı içinde kıvranan Ahmet Badak\'ı hareket etmemesi için uyardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Badak\'ı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralı Badak, burada tedaviye alındı.