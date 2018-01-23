(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı: 3 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 09.45 sıralarında Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy\'de meydana geldi. Kerim Çeçen (47) yönetimindeki 42 TH 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü, yanındaki eşi Şerife Çeçen (46) ve kızı Hacer Büşra Çeçen (23) yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından otomobilin içerisinden çıkarıldı, ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.