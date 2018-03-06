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(Görüntülü Haber) Otomobil takla attı; 2 genç yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 genç yaralandı

06 Mart 2018 19:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 genç yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Emircan Ş.(18) yönetimindeki 67 AAB 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yön tabelalarına ve refüje çarparak takla attı. Kazada, Emircan Ş. ile arkadaşı İbrahim K.(18) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan İbrahim K., durumu ağır olan arkadaşı Emircan Ş.\'ye uyumaması için destek olmaya çalıştı. Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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