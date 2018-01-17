(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole uçtu 3 yaralı

Serkan ÖZDEMİR SOMA (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 02.40 sıralarında, Soma- Bergama Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresi Avdan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bergama yönünden Soma yönüne giden 24 yaşındaki Ramazan Demir, yönetimindeki 45 VF 222 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Demir ile birlikte yanındaki 32 yaşındaki İbrahim Gezer ve 31 yaşındaki Celalettin Aydın, araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.