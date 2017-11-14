(Görüntülü Haber) Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü Savaş Topal öldü, Serhat Tunçdemir ise yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Savaş Topal\'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Topal ile yolcu konumundaki Serhat Tunçdemir, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Tunçdemir\'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.