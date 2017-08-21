T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, park halindeki kamyona çarptı; 4 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta park halindeki kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

21 Ağustos 2017 00:58

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta park halindeki kamyona çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çeçenistan Caddesi’nde yaşandı. Kent merkezine doğru giden 51 yaşındaki Cemal Giden yönetimindeki 60 HJ 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp park halindeki 60 DR 051 plakalı kamyona arkadan çarparak takla attı. Kazada, sürücü Cemal Giden, 60 yaşındaki Sadık Aktaş, 40 yaşındaki Hanife Demirkol ve 2 yaşındaki Azra Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gemal Giden ve Sadık Aktaş’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKAT’taCaddesi’ndeCemal GidenHJDRSadık AktaşHanife DemirkolAzra YılmazYaralılarGazi Osman PaşaAraştırmaUygulama HastanesiTedaviyeGidenSadık Aktaş’ın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24