(Görüntülü Haber) Otomobil, köprülü kavşak inşaatına uçtu: 2 yaralı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metreden köprülü kavşak inşaatına uçan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, meydana geldi. Ramazan Kaya, 64 LF 484 plakalı otomobiliyle İzmir-Ankara yoluna çıkmak isterken, kontrolünü kaybetti. Kara yolu inşaatı için yerleştirilen güvenlik saclarına çarpan sürücü, aracıyla 10 metreden köprülü kavşak inşaatına uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Kaya (38) ile yanındaki Meftune Kaya (26), yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Kaya çiftini araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Kaya\'nın tedavisi, olay yerine ulaşan ambulansta yapıldı. Kaya\'nın tedavisinin ardından araçta acı içinde kıvranıp, kurtarılmayı bekleyen eşi Meftune Kaya\'ya \"Rahat ol, 1 dakika ya\" demesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Köprülü kavşak inşaat alanının çamur kaplı olması nedeniyle kurtarma ekipleri, zorluk yaşarken, güçlükle araçtan çıkarılıp, sedyeye alınan ağır yaralı Meftune Kaya, yaklaşık 100 metre ilerideki ambulansa taşındı. Kaya, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.