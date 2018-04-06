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(Görüntülü Haber) Otomobil kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06 Nisan 2018 12:12

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR\'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Köseköy Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Üstgeçidi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir araç ile Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 plakalı TIR dururken, arkadan gelen Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil duramayarak TIR\'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Işık, Büşra Mutlu ile Buse Küçük yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Büşra Mutlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Maddi hasarlı kazaya karışan sürücü, kullandığı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, TIR ve hafif ticari araç sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken, olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobili tespit etmek için başlattı.

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