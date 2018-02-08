(Görüntülü Haber) Otomobil karşı şeritte kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, telleri aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İnegöl’den Ankara yönüne giden Ebru Şirin (24) yönetimindeki 16 LF 729 plakalı otomobil, merkez Pazaryeri mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, refüje çıkıp, koruma tellerini yırtarak karşı şeride geçti. Otomobil burada Ramazan Çıbık (43) yönetimindeki 61 VS 256 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ebru Şirin, annesi Elif Şirin (47) ve kamyonet sürücüsü Ramazan Çıbık ile yanında bulunan Halil Özal (25) yaralandı. Araçlarda sıkışan 4 kişinin kurtarılması için çevredekiler seferber oldu. 4 kişi, kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ile kamyonet çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.