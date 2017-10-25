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(Görüntülü Haber) Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

25 Ekim 2017 18:41

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün gece geç saatlerinde Akabe Mahallesi\'nde meydana geldi. Suruç yönüne ilerleyen Vedat Akyıldırım yönetimindeki 31 LZ 376 plakalı otomobil, önündeki Nazif Bozkurt\'un kullandığı 63 ZK 434 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat Akyıldırım ile araçta bulunan Fatih Demirsoy ve Muhittin Akyıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Fatih Demirsoy ve Muhittin Akyıldırım doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Demirsoy ile Akyıldırım\'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

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