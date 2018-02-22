T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, arka koltukta oturan Onur Araç (24) kaza yerinde öldü

22 Şubat 2018 22:39

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, arka koltukta oturan Onur Araç (24) kaza yerinde öldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı\'nda meydana geldi. Denizli\'den Pamukkale yönüne giden Ali Tatar, yönetimindeki 20 AAB 020 plakalı otomobille, kavşaktan dönmeye çalışan Kemal Sacar\'ın kullandığı 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada otomobil sürücü Ali Tatar ağır yaralanırken, yanındaki Aykut Şahin ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Otomobilin arka koltuğunda oturan yolcu Onur Araç ise kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin, kamyona arkadan çarpması ve savrularak kaldırıma çıkması yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA DENİZLİ PamukkaleOnur AraçKazaPamukkale Karayolu Laodikya KavşağıDenizli PamukkaleAli TatarAABKemal SacarAHVatandaşlarınKazadaAykutOtomobilinYaralılarDenizli Devlet HastanesiKAZA ANI KAMERADA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24