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(Görüntülü Haber) Otomobil, inşaata devrildi 2 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni İlçesinde kontrolden çıkıp ev inşaatının üzerine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

15 Ocak 2018 18:11

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Besni İlçesinde kontrolden çıkıp ev inşaatının üzerine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde eski Besni ören yerinde meydana geldi. Mahmut Kılınç idaresindeki 02 FH 579 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin inşaatına devrildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücü Mahmut Kılınç ve yanında bulunan Emine Kılınç yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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