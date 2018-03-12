T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 yaralı kaçtı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

12 Mart 2018 19:08

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 3 yaralı, olay yerine gelen başka bir araçla kaçtı. Polis kazaya karışan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışıyor. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Dülger (22) yönetimindeki 42 CYJ 16 plakalı otomobil ile 34 ZD 3461 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir araçla hafif ticari araç sürücüsü ve 3 yaralı kaçtı. Otomobil sürücüsü İsmail Dülger ise çağırılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANHafifPolisKazaTabduk Emre MahallesiCaddesiDülgerCYJZDKazanınOtomobilKaraman Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24