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(Görüntülü Haber) Otomobil hırsızları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 otomobili çalan 1'i çocuk 2 kişi yakalandı

28 Şubat 2018 13:28

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 otomobili çalan 1\'i çocuk 2 kişi yakalandı. Olay, Seyhan ilçesine Sarıhamzalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Onur Kayhan ve Serdar Çelik gece otomobillerinin çalındığını söyleyip polise başvurdu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesini alıp şüphelilerin kimliklerini belirledi. M.T. (16) ile Mustafa T. (23) kısa sürede yakalandı. Şüpheliler sorgularında otomobilleri düz kontak yaparak çaldıklarını itiraf edip araçların yerini söyledi. Daha sonra polis otomobilleri bulup sahiplerine teslim etti. 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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