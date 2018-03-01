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(Görüntülü Haber) Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı; polis defalarca ateş açarak durdurdu

      Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'DE bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı

01 Mart 2018 13:54

 

 

 

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

BAŞAKŞEHİR\'DE bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. Korku dolu dakikalar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir\'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin farkettiği şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Yol kapalı olduğu için şüpheliler çalıntı olduğu belirtilen otomobille kaldırımdan gitmeye çalıştı. Arkadan gelen 2 polis, peş peşe aracın lastiklerine ateş etti. 6 el ateş açılan otomobildeki sürücü manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Yol kapalı olduğu için çıkamayan şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. 

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