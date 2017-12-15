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(Görüntülü Haber) Otomobil evleri oldu

Baba iş kazası geçirdikten sonra çalışamadı

15 Aralık 2017 12:23

Baba iş kazası geçirdikten sonra çalışamadı. 5 kişilik aile 1,5 aydır otomobilde yaşıyor... Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Özgür EREN İSTANBUL DHA Beşiktaş\'ta Gültekin Sokakta yolun kenarına park etmiş bir araç. Ancak onu diğer araçlardan ayıran içinde yaşanan dram. Sultanbeyli\'de nakliye işleri yapan Murat Atay, geçirdiği bir iş kazası nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Maddi imkansızlık yaşayan aile, Murat Atay\'ın kardeşine ait otomobile sığındı. Murat Atay, eşi Ayla, 16 yaşındaki oğlu Berat, 13 yaşındaki oğlu Samet ve 3 yaşındaki kızı Ela otomobilde yaşamaya başladı. \"KOMŞULARIN YARDIMLARIYLA AYAKTA DURUYORUZ\" Murat Atay, \"Kiramızı veremedik. 1.5 aydan beri arabanın içerisinde yaşıyoruz. Otoparklara gidiyoruz, banyoyu da 15-20 günde bir komşulara gidiyoruz, otoparklarda yıkanıyoruz. Yeme-içme ihtiyacını da Beşiktaş Belediyesi bir haftadır getiriyor. Komşular sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyorlar. Nakliye işi yapıyordum. Ayağımın üstüne para kasası düştü. Ağır işte çalışamıyorum. Bizde şaşırdık kaldık. Bizden zor durumda olanlar da var\" dedi. \"BİZE YARDIM ETSİNLER\" Ayla Atay ise, \" Çok zor durumdayız, önümüz kış. Biz burada yatamıyoruz çocuk donuyor sabaha kadar. Gözümüze uyku girmiyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, bize de yardım etsinler. Bu çocuğum için yardım etsinler. Biz burada ağladığımız zaman çocuk bize \'anne siz niye ağlıyorsunuz, biz niye burada yatıyoruz\' diyor. İki tane oğlum var birisi 16 yaşında diğeri 13 yaşında. Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Diğer çocuklar komşulara gittiler. Komşular soğukta kalmasın diye her biri bir tanesini alıp götürdüler. Onlar da üzülüyor bizi burada gördükçe. Kaldık çaresiz bilmiyorum. Özel ihtiyaçlarımızı doğru dürüst karşılayamıyoruz. Ne giyinme konusunda ne banyo. Çocuklarımı ıslak mendille silerek kıyafetlerini giydirmeye çalışıyorum\" diye konuştu.

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