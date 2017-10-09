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(Görüntülü Haber) Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 ölü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde ana yola kontrolsüz çıkış yapan elektrikli bisiklete, otomobil çarptı

09 Ekim 2017 02:18

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde ana yola kontrolsüz çıkış yapan elektrikli bisiklete, otomobil çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücü 59 yaşındaki Şükrü Tunalı ile arkasında yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Yücel Tunalı olay yerinde can verdi.

Kaza, Çorlu Tekirdağ yolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Çorlu\'ya giden Recep Özdağ, yönetimindeki 59 JC 993 plakalı otomobiliyle Karatepe mevkiine geldiği sırada ana yola kontrolsüz çıkış yapan Şükrü Tunalı yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Şükrü Tunalı ve arkasında yolcu olarak bulunan Yücel Tunalı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ilgili olarak otomobil sürücüsü Recep Özdağ, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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