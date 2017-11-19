T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı

19 Kasım 2017 12:16

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Uğur Taşağil öldü. Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı Mevkii\'nde meydana geldi. Uğur Taşağil yönetimindeki 19 TF 069 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşağil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyarak öldü. Taşağil\'in mobilya imalatında çalıştığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAKazadaUğur TaşağilKaza Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Aşık MahsuniParkı MevkiiTFAraçHititErol Olçok EğitimAraştırma HastanesineTaşağilPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24