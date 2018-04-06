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(Görüntülü Haber) Otomobil çarptığı elektrik direğinin altında kaldı: 3 yaralı

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA) Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

06 Nisan 2018 12:27

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA) Edirne\'nin Keşan ilçesinde, çarptığı elektrik direğinin üzerine devrildiği otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi\'nde meydana geldi. Evreşe Caddesi\'nden, Atatürk Bulvarı yönüne giden Halil Can Çayır (20) yönetimindeki 22 RP 953 plakalı otomobil, Karayolları 13\'üncü Şube Şefliği Keşan Bakımevi önüne geldiği sırada virajı alamayarak, yol kenarında bulunan ve akım geçmeyen elektrik direğine çarptı. Elektrik direği otomobilin üzerine devrilirken, sürücü Çayır ile otomobilde bulunan arkadaşları Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrik direğinin bir süre önce devre dışı bırakıldığı ve akım geçmediği bildirildi. Yol trafiğe kapanırken, devrilen direk Keşan Belediyesi ve TREDAŞ ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kesilerek, aracın üzerinden kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polisin olayla başlattığı soruşturma sürüyor.

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