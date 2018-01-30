(Görüntülü Haber) Otomobil çalıp, market soymaya kalktılar

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da çaldıkları otomobille, market soymaya kalkışan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaparken Antalya çevre yolunda şüphe üzerine 42 ES 049 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan araştırmada, aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine otomobildeki Mehmet K. (21) ve Halil İbrahim A. (19) gözaltına alındı. Otomobilde ise çalıntı birer adet akü ve elektrik süpürgesi bulundu. Şüphelilerin yapılan sorgularında otomobili düz kontak yöntemiyle çaldıkları, daha sonra soymak için gittikleri iki marketin kepenklerini açamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.