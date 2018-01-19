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(Görüntülü Haber) Otomobil çalıntı, kendileri firari çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - KOCAELİ'nde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymadığı lüks otomobil TEM yolu Sakarya geçişinde durduruldu

19 Ocak 2018 19:15

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - KOCAELİ\'nde, sürücüsü polisin \'dur\' ihtarına uymadığı lüks otomobil TEM yolu Sakarya geçişinde durduruldu. Otomobilin çalıntı, içindeki 1\'i 15, diğeri 18 yaşındaki 2 kişinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Kocaeli\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı lüks otomobil, TEM yolunda Ankara istikametine ilerlerken Sakarya polisi tarafından yol kapatılarak durduruldu. Lüks aracın sorgulamasında İstanbul Maltepe\'den çalındığı belirlendi. Aracın içerisindeki 15 yaşındaki cezaevi firarisi ve 17 hırsızlık kaydı bulunan E.Ç. ile 18 yaşındaki cezaevi firarisi ve 4 hırsızlık kaydı bulunan N.D. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 2 cep telefonu, 1 kuru sıkı tabanca ve 10 bin 300 lira paraya el konuldu. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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