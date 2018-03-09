T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, öndeki beton mikserine çarptı

09 Mart 2018 16:24

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, öndeki beton mikserine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza D-100 Karayolu\'nun İstanbul yönünde, Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. Recep Alkan yönetimindeki 41 LZ 662 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ şeridinde ilerleyen Diler Doğan\'ın kullandığı 54 SK 135 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Recep Alkan\'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDINİZMİT Kocaeli DHAKazadaKaza D100 KarayoluYahya KaptanRecep AlkanLZDiler DoğanSKKazayıOlayKocaeli Devlet HastanesiKazaD100 KarayoluPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24