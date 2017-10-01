(Görüntülü Haber) Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA Bostancı\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa yanaşan içi yolcu dolu belediye otobüsüne arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımla otomobilden güçlükle çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. KAZA SABAH 07.30\'DA MEYDANDA GELDİ Kaza, D-100 karayolu Kartal istikameti Bostancı Köprü girişinde saat: 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kaan Yılmaz yönetimindeki 34 DE 7784 plakalı lüks marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Bostancı Köprüsü girişindeki durağa yanaşan içi yolcu dolu 16 S numaralı belediye otobüsüne arkadan çaptı. 2 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, 2 kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çevredekiler ve sağlık ekipleri seferber oldu. Araç sürücüsü Kaan Yılmaz otomobilden güçlükle çıkartıldı. Diğer yaralı Dilan Aksakallı ise itfaiye ekipleri tarafından aracın sağ ön kapısı kesilerek çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazada otobüsün içerisindeki yolculardan yaralanan olmadı. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.