(Görüntülü Haber) Otomobil, bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ADANA\'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücü Kubilay Gülen, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şehir Hastanesi bağlantısında meydana geldi. Kubilay Güven yönetimindeki 01 FFL 05 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Gülen\'e müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, Gülen\'i sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülen\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.