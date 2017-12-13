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(Görüntülü Haber) Otomobil, bariyerlere çarpıp, takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

13 Aralık 2017 02:29

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Aksu ilçesi Serik Caddesi\'ndeki kaza, saat 18.30\'da meydana geldi. Aksu ilçesinden Alanya yönüne giden Lütfü Atar (42) yönetimindeki 07 N 1638 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, araçtaki Ali Dönek (30) yaşamını yitirdi, sürücü Lütfü Atar ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Dönek\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na kondu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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