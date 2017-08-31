(Görüntülü Haber) Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

SUNGURLU(Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Sungurlu- Çorum Karayolu Galericiler Sitesi mevkisinde dün akşam meydana geldi. Ufuk Yazar (43) yönetimindeki 06 TFY 89 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile eşi Sibel (37) ve çocukları Ceren (12), Ecem (17) ve Yusuf Salih Yazar araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri, araçtakileri kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ceren ve Ecem Yazar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ceren Yazar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.