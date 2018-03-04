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(Görüntülü Haber) Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü

04 Mart 2018 11:46

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü. Kazada otomobildeki 3 kadın yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni İstanbul Caddesi’nde seyreden 32 PC 885 plakalı otomobil, sürücüsü Havva Nur Eda Çamurcu\'nun (25), direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, korkulukları aşarak 2 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü Havva Nur Eda Çamurcu ile otomobilde bulunan Yasemin Bulut ve kardeşi Elif Bulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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