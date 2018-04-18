T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otomobil, alev alev yandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

18 Nisan 2018 17:53

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yenidoğan Mahallesi\'nde dün gece, ismi öğrenilemeyen sürücü, bir akaryakıt istasyonundan 43 RU 479 plakalı otomobiline benzin aldı. Akaryakıt pompasından birkaç metre uzaklaşan otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili akaryakıt istasyonundaki yıkama bölüne doğru çekip indi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAYenidoğan MahallesiRUAkaryakıtSürücüAlevlerKütahya BelediyesiMüdürlüğüOtomobilin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24