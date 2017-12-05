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(Görüntülü Haber) Otomobil alev alev yandı

İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, uzun araç konvoyları oluştu

05 Aralık 2017 13:14

İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda motoru tutuşan otomobil alev alev yanarken, uzun araç konvoyları oluştu. Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Yakup Yücel idaresindeki 10 E 7561 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yakup Yücel hemen aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yaklaşık yarım saat durdu. Yolda uzun araç konvoyları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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