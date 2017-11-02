(Görüntülü Haber) Otogardan alıp evde öldürmüştü: Kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamara: İstanbul DHA



Bahçelievler\'de Kurban Bayramı\'nın ikinci günü tartıştığı 32 yaşındaki eşi Alime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kenan Demirdağ\'ın \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olay günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ\'ın kendisine bıçak ile saldırmak istediğini iddia eden Kenan Demirdağ, \"Bu sırada kendimi korumak için aldığım bıçağı hatırlamadığım bir biçimde kullandım\" şeklindeki savunması da iddianameye yansıdı.





İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ çocuklarını memleketleri Balıkesir\'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir\'e gitti. İstanbul\'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü olan 2 Eylül\'de Alime Demirdağ\'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler\'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ\'ın hayati nitelikteki boyun-bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime\'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı\'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





\"ALDIĞIM BIÇAĞI HATIRLAMADIĞIM BİR BİÇİMDE KULLANDIM\"



Şüpheli Kenan Demirdağ alınan ifadesinde \"Alime evin dağınık olması nedeniyle yerde bulunan bıçak ile bana saldırmak istedi. Bu sırada kendimi korumak için aldığım bıçağı hatırlamadığım bir biçimde kullandım\" dedi. Kenan Demirdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





\"ALİME DEMİRDAĞ SIĞINMA EVİNDE KALDI\"



Şikayetçi Nesibe Leylek de alınan beyanında, Demirdağ çifti arasında uyuşmazlık olduğunu, Alime Demirdağ\'ın bir ara sığınma evinde kaldığını ve Kenan Demirdağ\'ın olaydan önceki günlerde Alime Demirdağ\'ı öldüreceğine dair beyanlarını aktarım yoluyla duyduğunu belirtti.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



İddianamede, Kenan Demirdağ\'ın bıçak ile Alime Demirdağ\'ın kendisine saldırdığı savunmasını doğrulayan bir delilinin bulunmadığı ifade edilerek, şüphelinin atılı suçu işlediği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Kenan Demirdağ\'ın \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kenan Demirdağ önümüzdeki Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.