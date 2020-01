(Görüntülü Haber) Otogarda kavga: 3 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi otogarında iki otobüs yazıhanesi işletmecisi arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Manavgat Otogarı\'nda otobüs yazıhanesi işletmeciliği yapan Erkan C. ile Ali A. ve Hasan A. arasında önceki gün bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya girenler tarafından yatıştırılan tartışmanın devamında Hasan A., dün saat 17.30 sıralarında Erkan C.\'nin yazıhanesine geldi. Burada tartışma yeniden alevlenerek Hasan A.\'nın kardeşi Ali A.\'nın da karışmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Erkan C. ve Ali A. bıçakla çeşitli yerlerinden, Hasan A. da sert cisimle vurulması sonucu başından yaralandı. Kavganın ardından Erkan C. vatandaş tarafından özel bir hastaneye götürülürken, Ali A. ve Hasan A. çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Erkan C., Alanya\'ya gönderildi. Olay üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, güvenlik kamera görüntülerine el koydu.