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(Görüntülü Haber) OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU GECE BOYU DEVAM ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA Bayram tatilinin bugün itibarı ile başlamasıyla birlikte Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor

26 Ağustos 2017 01:47

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Bayram tatilinin bugün itibarı ile başlamasıyla birlikte Bayrampaşa\'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı\'nda yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler gece saatlerinde otogarda yoğunluk oluşturdu.

10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün itibarı ile başladı.  Mesai saatinin bitmesiyle birlikte tatil için şehir dışına çıkacaklar otogarda yoğunluk oluşturdu. Gece ilerleyen saatlere ek sefer koyan firmaların önünde memleketlerine gitmek isteyenler sefer saatini bekliyor. Konuştuğumuz firma yetkilileri ek sefer koyduklarını belirterek, talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığını iddia eden bir otobüs şoförü ise, \"Şu anda araçlarımızın hepsi dolu.  Araçlarımızın sayısını arttırarak talebi karşılamaya çalışıyoruz\" dedi.

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