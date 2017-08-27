(Görüntülü Haber) Otobüsün çarptığı çocuk öldü

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Arzu Korkmaz hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakınlarını ziyarete giden İsmail ve Yumma Korkmaz çiftinin kızları Arzu\'ya, kaldırım kenarında yürüdüğü sırada özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arzu Korkmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkmaz\'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.