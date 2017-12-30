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(Görüntülü Haber) Otobüste rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta halk otobüsüne binen kadın yolcu birden rahatsızlanınca şoför Yunus Koca, güzergahını değiştirip kadını hastaneye yetiştirdi

30 Aralık 2017 19:15

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta halk otobüsüne binen kadın yolcu birden rahatsızlanınca şoför Yunus Koca, güzergahını değiştirip kadını hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün kamerası ile kaydedildi. Dün öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinde ilerleyen Yunus Koca yönetimindeki 46 H 380 plakalı halk otobüsündeki yolculardan 28 yaşındaki Sema Dönük rahatsızlandı. Durumu fark eden diğer yolcuların bilgi vermesi üzerime sürücü Yunus Koca hemen güzergahından çıkarak direksiyonunu en yakın sağlık binası olan Yörük Selim Mahallesi\'ndeki Necip fazıl Şehir Hastanesi\'ne çevirdi. Giderken sık sık selektör yapıp klakson çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Yunus Koca, kısa sürede hastaneye ulaşarak acil servis görevlilerinden sedye istedi. Sedye hemen otobüsün yanına getirilirken, Sema Dönük, diğer yolcuların yardımıyla sedyeye alınıp hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan Sema Dönük\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şoförün rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirme çabası ve otobüsteki gelişmeler aracın güvenlik kamerası ile kaydedildi.

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