(Görüntülü Haber) Otobüste kaçak sigara ve içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste şeker kutuları ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 800 adet kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri 8 kişiye toplam 44 bin 521 lira idari para cezası keserken, otobüs şoförlerine ise 193 lira para cezası uyguladı.