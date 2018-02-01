T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otobüste kaçak sigara ve içki ele geçirildi

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

01 Şubat 2018 16:08

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste şeker kutuları ve otobüsün çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 8 ayrı şahsa ait toplam 2 bin 800 adet kaçak sigara ile 55,5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri 8 kişiye toplam 44 bin 521 lira idari para cezası keserken, otobüs şoförlerine ise 193 lira para cezası uyguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞUR ERBAA Tokat DHATOKAT ErbaaJandarma KomutanlığıD100 Karayolu DeğirmenliDurdurulanJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24