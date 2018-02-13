(Görüntülü Haber) Otobüslerde yankesiciliğe aynı aileden 4 gözaltı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, otobüslerde vatandaşları sıkıştırarak cüzdan ve telefonlarını çalan aynı aileden 4 kişi yakalandı. Çetenin başı olduğu iddia edilen babaannenin 8 yaşındaki torununu da suça alet ettiği belirlendi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, halk otobüslerinde yolculuk yaparken ve duraklarda beklerken cüzdanlarının çalındığını belirten vatandaşların şikâyeti üzerine araştırma başlattı. Derince ve İzmit\'te geçen yıl 25 Aralık ve geçen 5 Şubat tarihleri arasında 7 kişinin cüzdanlarını çalınması üzerine otobüslerin güvenlik kameraları incelemeye alındı. 79 sabıka kaydı olan E.A.\'nın (17) tüm görüntülerde olduğu tespit edildi. E.A.\'nın annesi K.A. (45), K.A.\'nın torunu olduğu öğrenilen S.A. (8) ve akrabası olan E.A. (40) isimli kadın ile birlikte yankesicilik yaptığı belirlendi. Yüzlerce kameranın incelendiği çalışmanın ardından dün babaanne K.A., oğlu E.A., torunu S.A. ve akrabası E.A.\'nın bulunduğu araç takibe alındı. D-100 Karayolu Çetin Emeç Üst Geçidi yanında bulunan otobüs durağının yanında araçtan inen şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. Babaanne K.A.\'nın daha önce yankesicilik suçundan 20 kaydı, hırsızlık suçundan 4 aranması ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası; oğlu E.A.\'nın hırsızlık suçundan 79 kaydı, 10 aranması ve ulaşım araçlarından hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi; torunu S.A.\'nın yankesicilik suçundan 18 sabıka kaydı; akrabaları E.A.\'nın da çeşitli suçlardan 23 sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar 7 olayda, toplam 2 bin 645 TL, 500 dolar ve 40 euro, 750 TL değerinde bir cep telefonu, bir hırka, 1 Cumhuriyet altını, 2 yarım altın ve 1 çeyrek altın çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilen S.A. için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün harekete geçtiği öğrenildi.