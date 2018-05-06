T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otobüsle çarpışan otomobildeki anne- oğul öldü

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü ile otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı

06 Mayıs 2018 18:18

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Aksu ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü ile otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, eşi Ayşe ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi. 

Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Isparta yolunun Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Kuşçu yönetimindeki 35 PK 784 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü ile Turhan Avşar\'ın kullandığı 32 E 6001 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlara, Cavit Onur yönetimindeki 34 ABJ 993 plakalı minibüs çarptı. Kazada Turhan Avşar yaralanırken, otomobilde sıkışan eşi Ayşe ile oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Onur ile 2 yolcu da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Turhan Avşar ile minibüs şoförü Cavit Onur ve 2 yolcu, sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇANTALYA DHAANTALYA AksuKazada Turhan AvşarAyşeHarun AvşarAntalya IspartaAksuKaraöz MahallesiKuşçuPKPamukkaleAvşarCavit OnurABJKazada Turhan AvşarMinibüsYaralı Turhan AvşarAntalya Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24