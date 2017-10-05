(Görüntülü Haber) Otobüs, kamyona çarptı: 2 ağır 5 yaralı

Abdurrahman ALTUN /HAVZA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde otobüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza saat 01.30 sıralarında meydana geldi.Samsun’dan İstanbul yönüne giden 52 yaşındaki Korkmaz Bektaş yönetimindeki 34 ULD 66 plakalı Ulusoy Turizm\'e ait yolcu otobüsü Havza İlçesi Küçük Sanayi sitesi önünde aynı yönde giden 52 yaşındaki Mithat Taşdemir yönetimindeki 55 VG 708 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyon içerinde bulunan şoför Mitat Taşdemir, otobüs şoförü Korkmaz Bektaş, yolculardan; 21 yaşındaki Damla Ayan, 50 yaşındaki Elmas Alparslan hafif yaralanırken eşi 65 yaşındaki Yaşar Alparslan ve muavin 24 yaşındaki İbrahim Tirsi ağır yaralandı.



Araç içerisinde sıkışan Muavin İbrahim Tirsi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesinde yapılan tedavi sonrası durumu ağır olan yolcu Yaşar Alparslan ve muavin İbrahim Tirsi ,Samsun’a sevk edildi. Muavinin iki ayağında da kırıklar olduğu belirtildi. Kaza yapan otobüs içerisindeki yolcular farklı bir otobüse taşındı.