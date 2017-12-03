T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03 Aralık 2017 17:24

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Ardahan Çevre Yolu Kavşağı\'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 UBZ 53 plakalı \'Cesur Bingöl\'e ait yolcu otobüsü ile Tuncer Şanlı yönetimindeki 34 HL 5068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Tuncer Şanlı öldü. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BAŞLIARDAHAN DHA ARDAHANKazaArdahanYolu KavşağıSürücüsününUBZBingölTuncerHLKazadaAmbulanslarla Ardahan Devlet HastanesiDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24