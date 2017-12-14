(Görüntülü Haber) Otizmli öğrenciye şiddet iddiasına soruşturma (2)

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da otizmli kızları, 14 yaşındaki Duygu Berat B.\'den şiddet gördüğünü iddia eden ailesi, öğretmeni Oğuzhan Ç.\'den şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kentteki bir özel eğitim uygulama merkezinde öğretmen Oğuzhan Ç., otizmli Duygu Berat B.\'nin annesi Nevin B.\'yi geçen 11 Aralık günü arayarak okula gelmesini istedi. Öğretmen Oğuzhan Ç., Duygu Berat B.\'nin altını kirlettiğini artan davranış bozukluğunuda videoya çektiğini söyledi. Videoları izleyen anne Nevin B. eğitim amaçlı yapıldığı iddia edilen görüntülerde kızına şiddet uygulandığını görünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gitti. Çocuğunun ellerini tutarak başına bastırdığı ve yaptığı hareketlerden dolayı aç bırakacağını söyleyen öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen Oğuzhan Ç. hakkında inceleme başlattı. Şiddet iddiaları üzerine çocuğun ailesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi\'ne çağrıldı. Kuruma giden baba Hüseyin ile anne Nevin B. yaşananlarla ilgili yetkililere bilgi verdi. 4 çocuk annesi Nevim B., bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şunları söyledi: \"Öğretmen beni okula çağırdı. Okula gittiğimde çocuğum altına kirletmişti. Bana bir video çektiğini daha sonra göstereceğini söyledi. Video gelince tabi eğitim içerisinde şiddetin nasıl olduğunu ben bilmiyorum ama benim çocuğumun canı, kollarının acıdığını gördüm. Okul müdürüne konuyu arz edecektim. Ancak odasından çıkmamı isteyince sinirlendim. Milli Eğitim Müdürüne gittim. Şikayetimi anlattım.\"