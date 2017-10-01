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(Görüntülü Haber) Otel müşterileri ile Bodrumlular Zeytin Festivali'nde biraraya geldi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otel tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

01 Ekim 2017 23:55

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bir otel tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Zeytin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.


 

Rixos Premium Bodrum Otel tarafından, tesisin düzenlenen etkinlikte zeytin isabuundan, reçeline kadar çeşitli ürünler otel misafirlerine ve Bodrum halkına tanıtıldı. Etkinlikte, misafirlere Bodrum\'un yerel lezzetleri de tattırıldı. Otel bahçesindeki ağaçlarından zeytin toplama ve kırma işlemi gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen etkinlik yerel dans gösterileri ile son buldu. Rixos Premium Bodrum Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay, \"Bu sene Zeytin Festivali\'nin ikincisini düzenledik. Bu ilk başta tesisimizdeki zeytin ağaçlarının sayımı bunların kalibre edilmesi ve anıt ağaç özelliği taşıyanların da tescillenmesi ile başlamıştı. Geçen sene ilkini misafirlerimizle beraber hasat ile gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz hasattaki zeytinyağlarını da misafirlerimizle paylaştık. İkinci etabı da bu zeytinyağlarını denetim kuruluna gönderdik ve oradan gümüş madalya aldık. Bugün de onun ödülünü aldık. Bu sene de misafirlerimiz, personelimiz ve Bodrum halkıyla tekrar bunu kutluyoruz. Şu anda 8 ayrı standımız var stantlarda zeytin, zeytinyağı ve zeytine dair tüm ürünler tanıtılıyor. Aynı zamanda yerel yemeklere ait bir standımız var. Buranın yerel kültürüne ait yemeklerimizi sunuyoruz. Onları yabancı misafirlerimiz ve personelimizle tanıştırıyoruz\" dedi.

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