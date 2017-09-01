(Görüntülü Haber) Ot ilacı mısırı da, üreticiyi de yaktı

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Kepsut İlçesi\'nde tarlalarına attıkları ot ilacı, silajlık mısır üreticilerini perişan etti. Ot için attıkları ilacın mısırı yakıp, verimi düşürdüğünü belirten üreticiler yetkililerden yardım istedi. Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Akbıyık yaşanan olumsuzluğa Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün müdahale etmesi gerektiğini belirtip, \"Hangi ot ilacı kullanıldıysa analiz ettirilmesi gerekir\" dedi. Kepsut\'ta çiftçilik yapan Mustafa Karakaya, çeşitli büyüklükteki toplam 20 dönümlük tarlasına geçen 3 Temmuz\'da silajlık mısır ekti. 15 gün sonra da mısır ektiği tarlaları ot bürümemesi için ilaçladı. Ancak, ot ilacı atmasının ardından mısırların büyümesinin durduğunu belirten Karakaya, söz konusu ot ilacını üreten fabrika yetkililerini arayıp, durumu bildirdi. Kepsut\'a gelen ilaç firması yetkililerinin tarlasında inceleme yapıp gittiğini, ancak bir daha kendisini aramadığını belirten Karakaya, Kepsut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne başvurdu. Ancak, burada da sorunuyla ilgilenilmediğini belirten Karakaya, sadece Kepsut ilçe merkezi değil kırsal Akçaköy ve Beyköy mahallerindeki üreticilerin de aynı sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. \'EMEKLERİMİZE YAZIK\' Ürününü kurtarmak için bol su ve gübre vermesine rağmen istediği verimi alamadığını belirten Mustafa Karakaya, tarlasındaki mısırların boyunun şu an 2 metreden fazla olması gerektiğini, ancak çok fazla uzamadığını kaydererek şöyle konuştu: \"Geçen yıl ektiğim tarlalardan birinden 8 ton ürün elde etmiştim. Şimdi aynı tarladaki rekolte yarı yarıya düşecek. Verdiğimiz emeklere yazık. Yetkililerin, bu soruna bir an evvel el atması gerek. Aynı sıkıntıyı gelecek yıl da yaşayabiliriz. Ziraat mühendisleri gelip, tarlalarımızda incelemelerde bulunsun, üreticiye yardımcı olsun.\" Karakaya, aynı ilacı kullanan Burhaniye\'deki bazı üreticilerin de benzer sorunla karşı karşıya olduğunu kaydetti. \'ZARAR BÜYÜK\' Kepsut\'ta aynı kaderi paylaşan mısır üreticisi Cavit Pamuk da ot ilacı atılan tarla ile atılmayan başka bir tarlayı gösterip sıkıntının büyük olduğunu söyledi. Pamuk, geçen yıl 90 ton ürün aldığı 13 dönümlük tarlasından bu yıl bol su ve gübre vermesine rağmen ancak 30- 40 ton arasında bir ürün alabileceğinin altını çizip, zararının büyük olduğunu söyledi. 5 dönümlük tarlasında silajlık mısır yetiştiren İlhami Karaman da ot ilacının mısırlarını kurutuğunu belirtip, \"Ektiğim mısırlar 4 yaprak olunca ot ilacı attım. Aradan birkaç gün geçince tarlanın belli bölgelerinde ürün sararmaya başladı. Gübre ve su verdik fakat bazı yerler buna rağmen kurudu. Ürünü kurtarabilmek için çok masraf ettik fakat nafile\" diye konuştu \'O İLAÇ ANALİZ ETTİRİLMELİ\' Ziraat Mühendisleri Odası Balıkesir Şube Başkanı İbrahim Akbıyık yaşanan olumsuzluğa Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Akbıyık şöyle konuştu: \"Değişik türler için ot ilaçları vardır. Kimileri dar, kimileri geniş yapraklı otlar için kullanılır. Tarlaya yanlış ilaç atıldıysa otla birlikte bitkiyi de kurutur. Fakat üretici hangi ilacı atacağını çoğunlukla bilir. Ortada bir sorun olduğu kesin. Çiftçiler sıkıntının tarımsal ilaçtan kaynaklandığını söylüyor. Bu aşamada İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü devreye girmeli, hangi ilaç kullanıldıysa o ilaç analiz ettirilmeli, bitkilerden ve topraktan da numune alınarak, laboratuvarlarda incelenmelidir. Hatta bölgede kullanılan suyun dahi analizi yapılmalıdır. Üretici de, tarım ilacı kullanırken, dikkat etmeli, \'merdiven altı\' diye nitelediğimiz ilaçları kullanmamalı.\"