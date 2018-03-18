(Görüntülü Haber) ÖSO güçleri, Afrin'e girdi

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin\'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG\'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin\'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.